Харьков, Украина, , 20:06 — REGNUM Два американских наёмника, бывшие военные, приехавшие на Украину «помогать» украинским боевикам, попали в плен под Харьковом, пишет 15 июня The Telegraph.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В плен попали Александр Дрюк 39 лет и Энди Хьюн 27 лет. Как пишет издание, «оба попали в плен во время ожесточённого боя под Харьковом». Инцидент произошёл на минувшей неделе.

О том, что они оказались в плену, их сослуживцы сделали вывод, не найдя трупы после боя. Кроме того, в Telegram они увидели, что два американца попали в плен — эту информацию сочли косвенным подтверждением.

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