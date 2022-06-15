Харьков, Украина, 15 июня, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Два американских наёмника, бывшие военные, приехавшие на Украину «помогать» украинским боевикам, попали в плен под Харьковом, пишет 15 июня The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В плен попали Александр Дрюк 39 лет и Энди Хьюн 27 лет. Как пишет издание, «оба попали в плен во время ожесточённого боя под Харьковом». Инцидент произошёл на минувшей неделе.

О том, что они оказались в плену, их сослуживцы сделали вывод, не найдя трупы после боя. Кроме того, в Telegram они увидели, что два американца попали в плен — эту информацию сочли косвенным подтверждением.