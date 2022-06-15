Москва, 15 июня, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал будущее 19-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в Европе.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«Знаю о Захаряне и «Барселоне», но сложно сказать, насколько этот интерес в ближайшее время может трансформироваться в предложение. После того, как тренеров стал Хави, «Барселона» не боится рисковать. Они могут взять игрока, который еще не на 100% утвердился в статусе будущей звезды. «Барса» может рискнуть и взять такого игрока, как Захарян.

У «Реала» другие правила. Они берут в основном тех, кто уже полностью утвердился как восходящая звезда. Но, естественно, все топ-клубы Европы знают Захаряна, следят. Я не удивлюсь, если он уйдет этим летом.

Где есть интерес, кроме Испании? В Италии. От топ-клубов, которые играют в еврокубках. Сколько он может стоить сейчас? Думаю, не меньше 25 миллионов евро. Захарян — большой талант. Не вижу моментов, которые могли бы помешать ему заиграть в Европе. У него есть все», — цитирует Барбозу телеканал «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Арсен Захарян принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил десять желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость Захаряна, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Соглашение полузащитника с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года.