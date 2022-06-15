Грозный, 15 июня 2022, 20:01 — REGNUM В период времени, когда был назначен режим тишины для выхода мирных граждан из подвалов завода «Азов» в Северодонецке, украинские военные начали обстрел российских подразделений, обеспечивающих безопасность жителей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав действия украинской стороны «настоящей подлостью».
Кадыров отметил, что обстрел продолжался до вечера и лишь благодаря перегруппировке российских подразделений удалось обойтись без жертв среди личного состава. Об обстреле он знает не понаслышке — организовывало «зеленый коридор» чеченское подразделение спецназа «Ахмат». Глава Чечни высказал возмущение тем, что украинская сторона сама попросила о зеленом коридоре, и сама же открыла огонь в назначенное для него время — с 08:00 до 22:00 15 июня.