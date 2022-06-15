Грозный, 15 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В период времени, когда был назначен режим тишины для выхода мирных граждан из подвалов завода «Азов» в Северодонецке, украинские военные начали обстрел российских подразделений, обеспечивающих безопасность жителей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав действия украинской стороны «настоящей подлостью».

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Вместо того чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации «зеленого коридора» из различных видов артиллерийского вооружения», — написал чеченский лидер 15 июня в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что обстрел продолжался до вечера и лишь благодаря перегруппировке российских подразделений удалось обойтись без жертв среди личного состава. Об обстреле он знает не понаслышке — организовывало «зеленый коридор» чеченское подразделение спецназа «Ахмат». Глава Чечни высказал возмущение тем, что украинская сторона сама попросила о зеленом коридоре, и сама же открыла огонь в назначенное для него время — с 08:00 до 22:00 15 июня.

«Украинских фашистов можно и нужно сравнивать с немецкими, но даже тут порой задумываешься: а не хуже ли современные? Неужели у них нет ничего святого, каких-либо ценностей, достоинства, самоуважения, чести. <…> После этого происшествия не должно быть никаких сомнений в обязательности проведения денацификации и демилитаризации подобных нацистских отбросов человечества», — подытожил Кадыров.