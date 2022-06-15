Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 15 июня сообщил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Зелимхан Бакаев (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Зелимхан Бакаев, выступая за московский «Спартак», принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

Ранее Зелимхан Бакаев также выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. В сезоне 2018/19 российский полузащитник забил восемь голов в 25-ти матчах регулярного чемпионата.