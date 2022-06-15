Трёхгорный, Челябинская область, 15 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Трёхгорном Челябинской области поймали подозреваемого в угоне автомобиля. Гражданин пытался скрыться от полицейских и врезался в машину ГИБДД, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

NewYork Lawyers Спиртное за рулём

Вначале молодой человек привлёк внимание полиции, когда шёл неуверенной походкой. А затем он сел за руль и начал движение. Увидев подъезжавшую к нему патрульную машину, гражданин попытался скрыться. Но в итоге его удалось поймать.

Угонщиком оказался гражданин 2004 года рождения. Стражи порядка выяснили, что он распивал алкоголь с близким родственником владельца машины, а затем похитил ключи от неё и уехал.