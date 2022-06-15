Москва, , 19:50 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 602 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 15 июня пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz C-Class (тип 206), реализованные в период с 2021 по 2022 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: на определённых автомобилях С-класса программное обеспечение блока управления подушками безопасности может не соответствовать спецификациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инициализации блока управления может быть ошибочно распознана внутренняя неисправность, в результате чего объём функций блока может быть ограничен. В случае аварии с переворотом автомобиля системы удержания пассажиров могут быть ошибочно не активированы, чего повышает риск получения травм водителем и пассажирами.

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет актуализировано программное обеспечение блока управления подушками безопасности. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.