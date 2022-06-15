Лондон, , 19:48 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» планирует провести обмен футболистами с туринским «Ювентусом». В случае успешного завершения сделки состав «старой синьоры» пополнит Жоржиньо, а в стан «пенсионеров» перейдет 24-летний центральный защитник сборной Турции Мерих Демирал.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник сборной Италии Жоржиньо принял участие в 29-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

За «Челси» Жоржиньо выступает с 14 июля 2018 года после перехода из неаполитанского клуба «Наполи» за 57 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 24-летнего Демирала в 25 миллионов евро.