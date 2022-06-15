Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Тема возвращения Россией своих исконных территорий вызвала волнение у американского журналиста Фредкрика Пляйтгена на Петербургском международном экономическом форуме. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналист CNN поднял тему возвращения территорий Россией, затронутую в связи с 350-летием Петра Великого президентом страны Владимиром Путиным. Напомнив слова Путина о том, что и сегодня Россия занимается возвращением своих территорий, Пляйтген спросил, не идёт ли речь о «нарушении международного права».

Сначала российский дипломат предложила американскому гостю вспомнить о том, что заядлыми нарушителями международного права являются США, что подтверждается политикой Вашингтона в Косово, Ираке, Сирии.

Затем она напомнила о явных нарушениях международного права, которые осуществляет Украина в Донбассе, а США всего этого не видят. В итоге Захарова, уже переключившись на следующий вопрос, снова обратилась к Пляйтгену с догадкой:

«Я, наконец, поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу «исторических земель» . Вы про Аляску, что ли?»

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