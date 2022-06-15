Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Лекарством для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) обеспечат девочку-сироту из Луганской Народной Республики, страдающей редким заболеванием. Надежду на жизнь 14-летней Виктории подарили медики из Ростовской области, которые обследовали девочку. Пациентка получит препарат «Рисдиплам». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного фронта 15 июня.

ru.torange.biz Укол

В Луганский детский дом Виктория попала летом 2021 года. Родители умерли, и девочку взяла под опеку старшая сестра, но она вскоре скончалась от диабетической комы. Девочку усыновила семья, однако когда у ребёнка начали проявляться симптомы заболевания, которое в Луганске в условиях блокады правильно распознать смогли не сразу, от Виктории отказались.

«После эвакуации все обратили внимание: она стала чувствовать себя лучше. А теперь эмоции и вовсе переполняют: она получит лечение! Надеемся, что ей станет намного лучше. У неё, к сожалению, никого нет, так хорошо, что ей смогут помочь, дать лечение, о котором раньше мы и мечтать не могли», — отметила директор детского дома Виктория Мочалова.

14-летняя Виктория приехала в Ростовскую область в первые дни эвакуации, объявленной в Донбассе в феврале 2022 года, вместе с другими воспитанниками Луганского детского дома. В пункте временного размещения при доставке гуманитарной помощи на девочку обратили внимание волонтёры Народного фронта и содействовали проведению полной диагностики здоровья ребёнка. Медики подтвердили, что у девочки спинальная мышечная атрофия.

Ростовские врачи оформили заявку в Фонд «Круг добра» на предоставление девочке препарата «Рисдиплам». Экспертный совет одобрил выделение препарата стоимостью около 20 млн рублей за годовой курс.