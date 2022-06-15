Минск, 15 июня 2022, 19:53 — REGNUM Подразделения информационного спецназа действительно нужны в Белоруссии. Силы специальных операций (спецназ) — это самые подготовленные войска, готовые к слаженной групповой работе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 июня высказал глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» (Белоруссия) Андрей Иванов.
Политик отметил, что «главная задача такой структуры — это постоянный призыв к читателям и зрителям о необходимости постоянно просвещаться, не поддаваться на манипуляции и эмоциональную раскачку, а также учить понимать средства современной гибридной войны».
Такая структура, по мнению Иванова, должна помочь обеспечивать эффективную информационную гражданскую оборону.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня сообщил о создании в республике «информационного спецназа».