Минск, 15 июня 2022, 19:53 — REGNUM Подразделения информационного спецназа действительно нужны в Белоруссии. Силы специальных операций (спецназ) — это самые подготовленные войска, готовые к слаженной групповой работе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 июня высказал глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» (Белоруссия) Андрей Иванов.

Белоруссия
Белоруссия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Учитывая современное информационное поле, в котором процветают ложь и фейки, нам нужны концептуально подготовленные люди из различных сфер: экономика, социология, геополитика, история и т.д. Задача такого информационного спецназа не просто обличать ложь или фейки, а давать мощную, подтверждённую фактами контрпропаганду, которая «уничтожит» противника»
Андрей Иванов

Политик отметил, что «главная задача такой структуры — это постоянный призыв к читателям и зрителям о необходимости постоянно просвещаться, не поддаваться на манипуляции и эмоциональную раскачку, а также учить понимать средства современной гибридной войны».

Такая структура, по мнению Иванова, должна помочь обеспечивать эффективную информационную гражданскую оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня сообщил о создании в республике «информационного спецназа».