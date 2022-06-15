Минск, 15 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Подразделения информационного спецназа действительно нужны в Белоруссии. Силы специальных операций (спецназ) — это самые подготовленные войска, готовые к слаженной групповой работе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 июня высказал глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» (Белоруссия) Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Учитывая современное информационное поле, в котором процветают ложь и фейки, нам нужны концептуально подготовленные люди из различных сфер: экономика, социология, геополитика, история и т.д. Задача такого информационного спецназа не просто обличать ложь или фейки, а давать мощную, подтверждённую фактами контрпропаганду, которая «уничтожит» противника» Андрей Иванов

Политик отметил, что «главная задача такой структуры — это постоянный призыв к читателям и зрителям о необходимости постоянно просвещаться, не поддаваться на манипуляции и эмоциональную раскачку, а также учить понимать средства современной гибридной войны».

Такая структура, по мнению Иванова, должна помочь обеспечивать эффективную информационную гражданскую оборону.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня сообщил о создании в республике «информационного спецназа».