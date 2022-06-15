Вологда, , 19:39 — REGNUM В двух детсадах Вологды прокуратура выявила нарушения в организации питания, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Установлено, что в двух детских садах города Вологды в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства средняя калорийность основного меню для возрастной группы с 3- 7 лет была занижена», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратурой города Вологды в адрес не в меру экономных заведующих этих детских садов были внесены представления. В результате, калорийность блюд была увеличена до норматива, а четыре виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле более 400 вологодских родителей дошкольников, возмущенные уменьшением порций еды в садах, обратились к властям с требованием исправить ситуацию.