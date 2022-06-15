Москва, , 19:38 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 10 июня замедлилась до 16,69% в годовом выражении с 17,02% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 4 по 10 июня снизились в среднем на 0,14% после снижения на 0,01% в предыдущую неделю, а инфляция с начала года замедлилась до 11,64%.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в снижение цен на отчётной неделе внесло ускорение продовольственной дефляции (-0,35%) за счёт продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, а также снижения цен на большинство товаров длительного хранения (мясопродукты, макаронные и крупяные изделия, яйца, сахар) после повышенного их роста в марте–апреле.

В секторе непродовольственных товаров цены за неделю в среднем не изменились. При этом продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,32%), строительные материалы (-1,34%) и медикаменты (-0,18%). Цены на автомобильный бензин цены продолжали снижаться четырнадцатую неделю подряд (-0,02%).

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,05%, что произошло за счёт удешевления услуг внутреннего туризма на 0,34%.

Отметим, что годовая инфляция в России опустилась ниже 17% впервые с начала апреля 2022 года, когда она составляла 16,7%. До этого показатель достигал такого уровня в марте 2015 года.

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