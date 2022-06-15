Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях Петербургского международного экономического форума выступил с инициативой организовать единый проект по поиску и подготовке управленческих кадров для Арктики, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Цыбульский Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

«В большинстве арктических регионов действуют свои локальные кадровые проекты по развитию компетенций и подготовке управленческих кадров. Вместе с тем, как показывает наша практика, искать кадры только внутри своего региона сегодня недостаточно, — заявил Цыбульский. — Предлагаю Миндальвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики организовать единый проект по поиску и развитию управленческих кадров для Арктики. Архангельская область готова стать площадкой для проведения такого конкурса и дальнейшей профессиональной подготовки его участников».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области статус безработных имеют 7,7 тысячи человек.