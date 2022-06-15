Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Администрация США скоро объявит о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $1 млрд, сообщает 15 июня газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению газеты, украинские нацисты получат в этом пакете две пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon («Гарпун»), 18 гаубиц и порядка 36 тыс. снарядов к ним.

Также туда включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, различное военное оборудование, тепловизоры и запчасти.

Ранее об очередном наборе американской помощи украинским нацистам сообщало агентство Bloomberg, оценивая его объём в $650 млн.

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