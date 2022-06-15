Курган, 15 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Два предприятия из Курганской области в первый день работы XXV Петербургского международного экономического форума подписали соглашения, направленные на продвижение своей продукции в других регионах. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Пресс-служба губернатора Курганской области Вездеход «Бурлак»

Завод дорожной техники «Регион 45» намерен расширить сотрудничество с Московской областью. ООО «Вездеходы «Бурлак», которое выпускает уникальный транспорт, заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Якутии.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведении совместных испытаний вездеходов и других важных для дальнейшего совершенствования и продвижения продукции курганского предприятия аспектах взаимодействия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит под лозунгом «Новый мир — новые возможности» стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Участники юбилейного форума обсудят ключевые вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развитие технологий.