Москва, 15 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Генерал-майор Службы внешней разведки РФ, отставной разведчик Лев Филиппович Соцков обнаружен в своей квартире в Москве мёртвым, передаёт 15 июня РЕН-ТВ.

Pixabay.com Свеча

Его нашла жена в ванной комнате. Также найдены пистолет и записка.

Информацию о смерти отставного разведчика подтвердили в пресс-службе СВР, заявив, что случившееся — это трагедия, ведь Соцков «оказывал огромную помощь, написал ряд сборников, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства».

Добавим, что в разведке Соцков служил более 40 лет. Известен своей книгой «Операция Тарантелла».