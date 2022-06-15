Москва, 15 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 3 по 10 июня снизилась на одну копейку и составила 50,60 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на две копейки и составила 54,40 рубля за литр.

По состоянию на 10 июня средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,21 рубля, марки Аи-95 — 51,27 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,12 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 13 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подешевел в Чечне — на 0,9%.

Рост цен зафиксирован в Ульяновской области — на 0,3%, Сахалинской области — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.