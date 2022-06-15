Москва, 15 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В РФ возникло два лагеря — сторонников и противников принудительного лицензирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывание генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского о том, что введение в России принудительного лицензирования контента производителей из недружественных стран может стать хорошей возможностью для российской индустрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Захватывающий контент

«Выступающие против лицензирования опираются на два документа: ТРИПС (ограничивает сферу действия только патентами, промышленными образцами) и Бернскую конвенцию, запрещающую дискриминировать национальные и иностранные произведения, — сказала Лебединская. — Представители второго лагеря надеются, что это поможет решить ситуацию с контрафактом. О значимости такого инструмента свидетельствует тот факт, что когда в РФ начались обсуждения механизма принудительных лицензий, минфин США сразу же снял ограничения с правообладателей США, связанные с защитой их прав на территории России».

Как пояснила Лебединская, цель лицензирования — сохранить рынок интеллектуальной собственности, даже и с риском ужесточения судебных войн.

«К сожалению, других альтернатив проекту нет, — констатировала она. — Ведь если какой-то контент будет доступен бесплатно и за нелегальное распространение и использование никто не будет наказывать, то, конечно, любой платный контент заведомо проиграет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказывался о принудительном лицензировании лекарственных препаратов.