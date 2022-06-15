Минск, 15 июня 2022, 19:42 — REGNUM Во время проведения специальной военной операции на Украине Белоруссия выступила как настоящий, надёжный союзник России. Республика поддержала эту операцию. И такая поддержка идёт как со стороны белорусского руководства, так и со стороны белорусского общества. Сегодня Белоруссия — это надёжный тыл русской армии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 июня высказал философ Сергей Иванников.
Философ отметил, что до последних президентских выборов в Белоруссии Александр Лукашенко пытался время от времени действовать по принципу «и вашим, и нашим», но после выборов пространства для подобных маневров у него не осталось. Политическая судьба Лукашенко сегодня в полной мере зависит от поддержки российского руководства.
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«Время от времени в России возникает вопрос: почему белорусская армия непосредственно не участвует в военной операции? Но сегодня такой необходимости нет. Эпицентры военных действий в настоящий момент — не на севере Украины. К тому же военная операция ещё очень далека от завершения. И когда русские войска подойдут к Киеву, что выглядит вполне логичным, ситуация может измениться. И, вероятнее всего, изменится», — считает Иванников.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня заявил, что белорусско-российские военные разработки способны удивить и отрезвить тех, кто вынашивают агрессивные планы в отношении Союзного государства.