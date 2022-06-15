Москва, , 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 4 по 10 июня снизились в среднем на 0,14% после снижения на 0,01% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Дефляция за период с начала июня, согласно оценке Росстата, составила 0,14%, а инфляция за период с начала года замедлилась до 11,64%.

За отчётную неделю в России снизились цены на сахар-песок — на 1,4%, стерилизованное молоко — на 0,9%, куриные яйца — на 0,8%, свинину, гречневую крупу, макаронные изделия и чёрный чай — на 0,5%, вермишель – на 0,3%, варёные колбасы, мороженую рыбу, подсолнечное масло и водку – на 0,2%, говядину, мясо кур и пшено – на 0,1%.

В то же время маргарин стал дороже на 0,9%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы — на 0,7%, рис — на 0,5%, соль — на 0,4%, баранина, сосиски и сардельки, сметана, творог, сычужные сыры и печенье – на 0,2%, сливочное масло, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шоколадные конфеты – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В том числе помидоры стали дешевле на 8,9%, огурцы — на 8,3%, белокочанная капуста — на 6,4%, бананы — на 3,1%, свекла – на 2%, морковь – на 1,3%, репчатый лук — на 1,2%. Одновременно с этим яблоки подорожали на 0,8%, картофель – на 0,3%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щетки подорожали на 1,3%, спички — на 1%, зубные пасты и туалетное мыло — на 0,6%, хозяйственное мыло и туалетная бумага — на 0,5%, женские гигиенические прокладки — на 0,2%, сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.