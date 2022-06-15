Элиста, 15 июня, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается ухудшение погодных условий. Разгул стихии ожидается до конца суток 15 июня, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

(сс) George Hodan Ливень

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 15 июня, а также в течение суток 16 июня в Калмыкии пройдут сильные дожди. Осадки сопроводят грозы, град и сильный ветер, порывы которого будут достигать 20-23 метров в секунду.

Жителям и гостям степной республики следует быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.