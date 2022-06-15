Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM Приговор бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову вступил в силу. 15 июня облсуд рассмотрел апелляционные жалобы обоих граждан, их адвокатов и апелляционное представление прокурора, сообщает пресс-служба инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор 9 июля вынес Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Кызласову назначили 10 лет колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей, это размер однократной суммы взятки. А Шилиманов был осуждён к девяти годам с 13-миллионным штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласова обвинили в получении взятки от одного из бизнесменов. А Шилиманову вменяли оказание помощи в передаче взятки.