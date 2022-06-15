Варшава, 15 июня 2022, 18:59 — REGNUM 15 июня в Варшаве президент Польши Анджей Дуда вручит медали Virtus et Fraternitas, которыми награждаются иностранцы, помогавшие полякам во время войн и других трагических событий ХХ века. Об этом сообщил уполномоченный директора по программным вопросам Института Пилецкого Томаш Стефанек.
По словам представителя института, среди награждённых будет кто-то, помогавший полякам во время Волынской резни 1943 года на Украине.
Медаль Virtus et Fraternitas («доблесть и братство» — лат.) — гражданская государственная награда, учрежденная в Польше законом от 9 ноября 2017 года. На сегодняшний день медаль получили 23 человека из десяти стран. Инициатором учреждения награды был Институт Пилецкого — государственное учреждение, занимающееся изучением «тоталитаризма».
Волынская резня — массовое уничтожение мирного польского населения украинскими националистами на Западной Украине весной-летом 1943 года. Тогда при попустительстве немецко-фашистских оккупантов украинские националисты за несколько недель убили, по разным данным, от 60 до 100 тысяч поляков.