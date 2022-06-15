Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Вашингтон вводит санкции в отношении трёх физических лиц из России, Украины и Швеции. Об этом сообщает 15 июня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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Уточняется, что внесённые в чёрный список граждане России и Украины, по данным американских властей, связаны с организацией «Русское имперское движение», являющейся «этнически мотивированной насильственной экстремистской группой».

Попавший под санкции гражданин Швеции «представляет значительный риск с точки зрения осуществления им актов терроризма», говорится также в сообщении.