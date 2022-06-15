Вашингтон, 15 июня 2022, 18:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о новом пакете поставок военной помощи Украине на сумму порядка $650 млн, в который могут быть включены противокорабельные ракеты Harpoon, сообщает 15 июня Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению агентства, речь идёт о ракетах наземного базирования, установленных на автомобильных тягачах.
Кроме того, планируется поставить украинским нацистам тепловизоры и иное военное оборудование.
Уточняется, что порядка $160 млн из вышеназванной суммы планируется выделить на процесс «обучения» украинских военных.
Официальной информации по этому вопросу пока не публиковалось.
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