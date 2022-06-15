Вашингтон, 15 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о новом пакете поставок военной помощи Украине на сумму порядка $650 млн, в который могут быть включены противокорабельные ракеты Harpoon, сообщает 15 июня Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Dodmedia.osd.mil Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки

По утверждению агентства, речь идёт о ракетах наземного базирования, установленных на автомобильных тягачах.

Кроме того, планируется поставить украинским нацистам тепловизоры и иное военное оборудование.

Уточняется, что порядка $160 млн из вышеназванной суммы планируется выделить на процесс «обучения» украинских военных.

Официальной информации по этому вопросу пока не публиковалось.