15 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Системный и комплексный анализ происходящего в Азии (и не только) на основе фундаментальных научных знаний, исключительного научного и практического опыта российского востоковедения – давно перезревшая проблема, требующая своего эффективного решения.

Александр Савельев, , 20:45 — REGNUM В международном англоязычном издании The Diplomat, специализирующемся на анализе ситуации в Азии, включая постсоветские республики Средней Азии, опубликовано несколько статей известных вьетнамских ученых, в которых они излагают свое видение развития отношений с Россией на фоне происходящего кризиса.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание The Diplomat с момента своего создания в 2002 г. находится под плотной опекой наших западных «партнеров», прежде всего США, так что его трудно обвинить в симпатиях к России. Редакция, в основном выпускники ведущих американских университетов, не занимается прямой прозападной, антироссийской или антикитайской пропагандой, отдавая предпочтение материалам аналитического характера, но с определенным политическим вектором.

Научный сотрудник Центра политического прогнозирования Университета Квинсленда (Австралия) Хай Хонг Нгуен еще 4 марта охарактеризовал специальную военную операцию на Украине как «откровенную агрессию», противоречащую уставу ООН, и выразил сожаление недостаточной, по его мнению, резкостью осуждения Ханоем действий РФ. В то же время Хай Хонг Нгуен уверен, что СРВ не поддерживает Россию:

«Кроме того, ссылаясь на исторические проблемы и используя предлог защиты русскоязычного населения в двух сепаратистских регионах Украины — Донецке и Луганске, Россия продвигает опасный прецедент ведения агрессивной войны. Учитывая, что Китай вторгся во Вьетнам в 1979 году частично под предлогом защиты этнического китайского населения страны и в настоящее время претендует на большую часть Южно-Китайского моря на основе необоснованных «исторических» претензий, Вьетнам, безусловно, не поддерживает Россию в этом вопросе».

Разрушенное ВСУ здание школы № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Схожей позиции придерживается и Хюинь Там Шанг из Сайгонского университета социальных и гуманитарных наук (Вьетнам). В своем материале от 1 июня с говорящим заголовком «Треугольник США — Россия — СРВ: расшифровывая стратегическое балансирование Вьетнама» он называет российскую операцию на Украине «шокирующей и неудачной». Автор с определенным сожалением констатирует, что в ближайшие годы Ханою будет трудно отказаться от доминирования (до 80%) российского ВПК на вьетнамском рынке даже под угрозой вторичных санкций США. Кроме того, Хюинь Там Шанг признает стабилизирующую роль России в регионе, но считает, что по мере неизбежного, с его точки зрения, экономического и военно-технического ослабления РФ и роста влияния Пекина на ее политику Москва будет занимать все более прокитайские позиции.

Стратегическую ставку на США делают и другие вьетнамские авторы The Diplomat. Оговариваясь, что российско-вьетнамские связи имеют глубокий исторический характер еще со времен СССР, что симпатии к России носят повсеместный характер, а президент Владимир Путин во Вьетнаме чуть ли не более популярен, чем в самой РФ (по приводимым изданием данным, уровень поддержки В. Путина во Вьетнаме доходит до 89%), они также повторяют тезис о неизбежности постепенного похолодания между Москвой и Ханоем на фоне российско-китайского сближения и нарастающего глобального конфликта.

С президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком Официальное интернет-представительство президента России

Такой же проамериканской и прозападной позиции придерживаются и другие авторы The Diplomat, специализирующиеся на проблемах различных регионов Азии и Евразии. Редакции удалось не только объединить вполне серьезных аналитиков из числа самих жителей стран Азии, но и избежать в публикуемых материалах лобовой пропаганды, которая часто вызывает отторжение у читателя. Проамериканские авторы издания не только достаточно квалифицированно подсказывают соответствующим структурам в США, как лучше добиться их целей в Азии, но и являются проводниками западного влияния в своих странах. Известно, что до 80% разведывательной информации добывается из открытых источников. Здесь же приходится видеть не только «сырую», но уже подвергнутую первичному анализу информацию. В условиях быстроменяющейся глобальной обстановки такая работа наверняка по достоинству ценится западным разведсообществом, связь с которым The Diplomat очевидна даже по открытым материалам издания, которые являются лишь видимой частью айсберга.

В России существуют научные и научно-аналитические издания, но они, как правило, отстают на несколько шагов от современных требований.

Во-первых, российские материалы носят преимущественно страноведческий или регионоведческий характер, в то время как глобальный кризис требует глубокого анализа и понимания контекста, в котором принимаются те или иные решения, возникают те или иные социально-экономические и политические тенденции.

Во-вторых, в России почти не ссылаются на выводы зарубежных специалистов, а сами их работы преимущественно на национальных языках остаются уделом узких специалистов, которые по объективным причинам смотрят на происходящие процессы исключительно «со своей колокольни». Профильные иностранные авторы на страницах российских академических журналов — большая редкость; влияние пророссийских ученых у себя на родине незначительно по сравнению с их прозападными коллегами.

Системный и комплексный анализ происходящего в Азии (и не только) на основе фундаментальных научных знаний, исключительного научного и практического опыта российского востоковедения — давно перезревшая проблема, требующая своего эффективного решения.