Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Сервис Amazon Prime Video представил тизер-трейлер фильма «Мой полицейский». Об этом 15 июня пишет «Канобу».

Английский певец Гарри Стайлс(сс)Lovclyhes

Главные роли в драме исполняют Гарри Стайлс, Дэвид Доусон и Эмма Коррин. Премьера картины запланирована на 4 ноября 2022 года.

Добавим, что фильм «Мой полицейский» Майкла Грандаджа основан на одноимённом романе Бетан Робертс. Сюжет картины разворачивается в Великобритании 50-х годов — кинолента рассказывает о любовном треугольнике между преподавательницей Марион (Коррин), полицейским Томом (Стайлс) и искусствоведом Патриком (Доусон).