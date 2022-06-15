Киев, , 18:39 — REGNUM Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины готов нарастить объемы транзита российского газа через украинскую территорию, сообщает 15 июня оператор ГТС Украины в своем Telegram-канале.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление было сделано на фоне сокращения транспортировки российского газа через «Северный поток-1».

В Киеве заявили, что готовы «сотрудничать с агрессором» для «содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону».

«С целью содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону, ОГТСУ готов рассмотреть возможность дополнительного временного увеличения объемов транзита до объемов, способных полностью компенсировать отсутствие транспортировки через «Северный Поток-1», при условии соответствующего обращения «Газпрома», — указано в сообщении.

Напомним, 15 июня «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию одной газотурбины Siemens на КС «Портовая», и с 16 июня не сможет поставлять через «Северный поток» более 67 млн кубометров газа в сутки.

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