15 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Санкт-Петербург, , 22:37 — REGNUM Пышная грудь кибер-красавицы, звуки терменвокса под сводами оригинальной концертной площадки, погружение в Арктику, помощь Донбассу и многое другое — корреспондент ИА REGNUM 15 июня побывал на «нулевом» дне Петербургского международного экономического форума и выделил самые интересные моменты на старте юбилейного мероприятия, девиз которого — «Новый мир — новые возможности».

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Скромно и со вкусом

В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году из-за отказа многих западных стран участвовать в одном из главных экономических мероприятий России «нулевой» день — он проходит еще до официального открытия форума — был малолюдным и довольно пустым по содержанию.

Участники на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Если в 2021 году ПМЭФ, несмотря на пандемию и многочисленные коронавирусные ограничения, посетило свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, то в этом году, как показалось корреспонденту агентства, столь большого количества участников здесь не ждут. По официальным данным, заявки на участие в работе ПМЭФ-2022 подали делегации из 69 стран. Видимо, большинство из них появятся на форуме в следующие дни. Пока же, за редким исключением, основные посетители — представители регионов России и отечественных компаний.

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Санкт-Петербурга на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Остров Фортов на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Остров Фортов на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Остров Фортов на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Египта на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

На традиционной для ПМЭФ площадке — в павильонах КВЦ «Экспофорум» — развернуты десятки стендов от регионов страны, крупных компаний и корпораций. Несмотря на юбилейный характер мероприятия, большинство стендов оформлено скромно, но были и исключения.

Например, госкорпорация «Ростех» представила аудиовизуальную концепцию будущего российской промышленности — «Дом будущего». Основная задумка проекта — показать, как на переломе эпох появляются новые возможности для рождения прорывных открытий и достижений. Символом экспозиции и визуализацией идеи о возрождении, взаимосвязи технологий и искусства стало знаменитое изобретение советского физика Льва Термена — музыкальный инструмент терменвокс.

Восьмиметровая волнообразная, облицованная натуральным деревом снаружи и полая внутри конструкция представляет собой концертный зал. Внутри посетители оказываются в тоннеле с экраном на потолке и стенах, где непрерывной лентой бегут видеоизображения текущих и перспективных технологий Ростеха под живую игру правнука изобретателя Петра Термена на уникальном музыкальном инструменте.

«Дом будущего» — это образ, фантастический и реальный, отсылающий к прошлому и будущему, открывающий новые возможности и новые миры, дающий надежду и уверенность. Дом, где живет искусство и развиваются созданные Ростехом технологии для жизни», — сказала директор по коммуникациям госкорпорации Екатерина Баранова.

Стенд ВТБ на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Сбербанк Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Газпрома на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Газпрома на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Еще один павильон, привлекший внимание своей визуальной составляющей, стал стенд ПАО «Газпром нефть» и студии Radugadesign, с помощью которого гости форума смогли прикоснуться к миру Арктики. Ради этого в главном павильоне «Экспофорума» появился гигантский ледяной куб, ставший виртуальным порталом в мир Крайнего Севера.

Стенд Газпромнефти на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Инсталляцию оживляет технология 3D Naked Eye — без очков виртуальной реальности у зрителей создается иллюзия объёмного изображения. Гостям форума кажется, что из глубины стенда к ним выплывает могучий морж, появляется огромный кит и выныривает нарвал.

Стенд Газпрома на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Газпромнефти на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Арт-проект создавала команда из 15 специалистов — графических дизайнеров, инженеров и полярников. Работа заняла полгода. Чтобы превратить готовый программный код в инсталляцию, потребовалось несколько десятков мощных видеокарт и почти неделя непрерывной работы компьютерного кластера.

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Трогательная выставка

ПМЭФ это не только деловое мероприятие, но и культурное. Например, зрителям представили «Трогательную историю» — проект, направленный на обеспечение доступности объектов мирового художественного наследия для людей с инвалидностью, а также привлечение внимания общества к проблеме доступности культуры.

Так, гости форума могут не только посмотреть, но и потрогать реплики уникальных археологических находок, памятников эпохи Древней Руси и Московского царства: барельефа с изображением слона с заячьими ушами из Юрьева-Польского (ХIII век), фигурки древнего шамана из Галичского клада (II век до нашей эры), античных монет, барельефа с изображением льва (ХIII век) и многих других.

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Еще одним важным экспонатом стала 3×6,70 метров лоскутная карта России, выполненная мастерами-вышивальщицами, в том числе двумя мужчинами, со всех уголков страны. За пять месяцев более 200 мастеров вышили 21 фрагмент — районы регионов России, в каждом из лоскутов автор отразил уникальность того или иного края.

«Вышивались самые мощные обережные узоры, кроме всего орнаментального, чуть-чуть географических достопримечательностей — озеро Байкал, реки Амур и Волга, вулканы на Камчатке», — рассказала ИА REGNUM заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сильвестрова.

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа первого дня ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако главной достопримечательностью ПМЭФ в этом году уже стала «Дуняша» — пышногрудая робот-буфетчица с милым личиком многодетной пермячки (вице-миссис Пермь 2014 года) Дианы Габдуллиной. Внушительный бюст четвертого размера, густые длинные черные ресницы, белокурые локоны и розовое платье в горошек не остались без внимания всех участников форума. Под игривые фразы и предложения сфотографироваться Дуняша не отпускала от себя посетителей весь первый день форума. Дотронуться до кибер-красавицы и сделать селфи хотели все без исключения посетители форума.

«Рада с вами встретиться. Выглядите великолепно. Меня зовут Дуняша, а как вас зовут? Для такой милой девушки у меня для вас самое фантастическое мороженое и сказочно-ароматный кофе», — обратилась роботизированная буфетчица приятным голосом пермской актрисы (её имя не разглашается) к очередной посетительнице — и тут же возымела успех у публики. Купить напиток или мороженое захотели все, кто находился с ней рядом.

Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

VK Дарья Драй © ИА REGNUM VK Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Помощь ближним

Заметим, что все же главным, но не столь очевидным, посылом форума стала помощь ближнему. Ведь абсолютно все мы в последние месяцы оказались, как гласит девиз ПМЭФ, в новом мире, условия которого диктуют новые требования. Почти во всех павильонах выставочного центра установлены тач-панели с активными ссылками на сайты фондов и проектов, помогающих мирным жителям и военнослужащим ДНР и ЛНР.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд Донбасс -1 Дарья Драй © ИА REGNUM

Общероссийский народный фронт и Росмолодёжь активно привлекают внимание участников мероприятия к проблемам Донбасса, его жителей, многие из которых вынужденно стали беженцами, развернув на ПМЭФ информирование о том, кто нуждается в помощи, и о том, как именно её оказать, в том числе немедленно, прямо на своих стендах.

По итогам форума он обещали рассказать, сколько удалось собрать средств на помощь пострадавшим в Донбассе.

Участники с зонтами на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники с зонтами на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM