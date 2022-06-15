Москва, , 18:35 — REGNUM Самарская Губернская Дума внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается определить понятие «туристический поезд» и «железнодорожный туризм», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Согласно документу, железнодорожным туризмом будет считаться путешествие в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без извлечения материальной выгоды, осуществляемое железнодорожным транспортом.

Также законопроектом вводятся понятия «туристская перевозка», «туристский поезд"и «железнодорожный туристский маршрут».

«С введением указанных понятий появится обоснование особенностей данных перевозок для их выделения в сегмент рынка пассажирских перевозок, в котором ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК») занимает незначительную долю», — говорится в сопроводительных документах.