Москва, 15 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Самарская Губернская Дума внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается определить понятие «туристический поезд» и «железнодорожный туризм», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, железнодорожным туризмом будет считаться путешествие в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без извлечения материальной выгоды, осуществляемое железнодорожным транспортом.

Также законопроектом вводятся понятия «туристская перевозка», «туристский поезд» и «железнодорожный туристский маршрут».

«С введением указанных понятий появится обоснование особенностей данных перевозок для их выделения в сегмент рынка пассажирских перевозок, в котором ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК») занимает незначительную долю», — говорится в сопроводительных документах.

Читайте также:Законопроект о воспитании в детских лагерях внесен в Госдуму