Челябинск, 15 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Челябинской области арестована гендиректор одной из фирм, задержанная ранее за хищение бюджетных средств при поставке томографов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Колючая проволока

В СИЗО она пробудет до 13 августа. По информации областного управления СКР, даме уже предъявили обвинение. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Следователи считают, что преступная деятельность велась в марте–декабре 2020 года.

Размер ущерба превысил 85 млн рублей. Также следователи считают, что эта гражданка подстрекала замминистра здравоохранения области к заключению незаконных контрактов и оплате оборудования по заведомо завышенной стоимости.