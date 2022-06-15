Нижний Новгород, 15 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 16 июня перестанут действовать ограничения на рыбную ловлю — запрет отменят в связи с тем, что в регионе завершился период нереста. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Рыбалка

В ведомстве уточняют, что ограничения на любительский и промышленный лов рыбы снимут на Горьковском водохранилище с притоками и на местных озерах.

Также стало известно о том, что в период действия запрета на нижегородских водоемах проводили регулярные рейды, в ходе которых выявили 473 случая нарушения правил рыболовства и 128 нарушений правил пользования водными объектами с использованием маломерных судов.

Сначала апреля из озёр и рек в Нижегородской области вытащили и изъяли 600 незаконно установленных сетей протяженностью более 36 километров. В них обнаружили и выпустили обратно в водоёмы около двух тысяч рыб.