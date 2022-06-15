Бишкек, , 18:27 — REGNUM С начала 2022 года налоговая служба Киргизии списала более 13 млрд 542 млн сомов (9 млрд 860 млн рублей) пени и штрафов налогоплательщикам, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

В частности, 2 186 компаниям и предпринимателям, погасившим основную сумму налоговой задолженности, списаны санкции на сумму около 13 млрд 506 млн сомов (9 млрд 834 млн рублей).

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Также 1 081 налогоплательщику, погасившему основной долг по страховым взносам, списаны пени и штрафы на сумму более 36 млн сомов (26 млн рублей).

В ведомстве отмечают, что за пять месяцев текущего года в бюджет республики уплачено свыше 6 млрд 279 млн сомов (4 млрд 572 млрд рублей) основной суммы задолженности.

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