Ханты-Мансийск, 15 июня, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Югре для инвесторов, реализующих проекты стоимостью более $ 4 млн земельные участки предоставляются без конкурса. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра

По словам главы ХМАО, регионе в связи с санкционным давлением разработали план поддержки бизнеса, направленный на развитие предприятий.

«Докапитализировали институты развития на сумму более одного миллиарда рублей, поддерживаем системообразующие предприятия путём компенсации процентов по кредитам, превышающих ставку 10% годовых», — отметила Наталья Комарова.

Объем инвестиций в основной капитал Югры за 2021 год составил более одного триллиона рублей, добавила губернатор ХМАО.