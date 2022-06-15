Нижний Новгород, 15 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. На строительство правительственного квартала на Сенной площади Нижнего Новгорода потратят не менее 25,2 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе презентации Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме, передают нижегородские СМИ.

ИА REGNUM Нижний Новгород

Источники финансирования пока не озвучиваются, но ранее стало известно о том, что на строительство нового квартала планируют привлечь деньги из федерального бюджета.

Этот проект предполагает постройку 150 тысяч квадратных метров офисных площадей, в которые в 2023–2025 годах переедут региональные органы исполнительной власти, ныне располагающиеся в Нижегородском кремле.

Остальные площади планируют сдать в аренду местным коммерческим компаниям. Также будет возведено около 230 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Нижегородский кремль после переезда чиновников в правительственный квартал преобразуют в полноценный музей — на эти цели потребуется 3,2 млрд рублей.