Москва, , 18:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры, сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.

ЮАР

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны.

Путин и Рамафоса выразили удовлетворение достигнутым на сегодняшний день уровнем отношений двух стран, а также подчеркнули обоюдный настрой на расширение сотрудничества как в торгово-экономической, так и в инвестиционной сферах.

Кроме того, президенты обсудили продовольственную безопасность.

«Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — отмечает пресс-служба Кремля.

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