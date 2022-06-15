Нижний Новгород, , 18:19 — REGNUM Нижний Новгород занял шестое место среди городов России по соотношению количества ресторанов и кафе к численности населения. Об этом говорится в исследовании, проведённом аналитиками «Marketing logic».

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

В столице Приволжья насчитывается в среднем 91 заведение общественного питания на 100 тысяч человек, населяющих город.

Первое место в «гастрономическом» рейтинге удалось заполучить Казани, где этот показатель составляет 124 заведения общепита на 100 тысяч населения.

На втором расположился Воронеж — 108 на 100 тысяч человек. А третье досталось Перми — 101 на 100 тысяч жителей.

Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Волгоград и Екатеринбург.

Москва оказалась лишь на одиннадцатом месте — в столице России насчитывается в среднем лишь 85 ресторанов, кафе, баров, пабов и других заведений общественного питания на каждые 100 тысяч жителей города.