Нижний Новгород, 15 июня 2022, 18:19 — REGNUM Нижний Новгород занял шестое место среди городов России по соотношению количества ресторанов и кафе к численности населения. Об этом говорится в исследовании, проведённом аналитиками «Marketing logic».
В столице Приволжья насчитывается в среднем 91 заведение общественного питания на 100 тысяч человек, населяющих город.
Первое место в «гастрономическом» рейтинге удалось заполучить Казани, где этот показатель составляет 124 заведения общепита на 100 тысяч населения.
На втором расположился Воронеж — 108 на 100 тысяч человек. А третье досталось Перми — 101 на 100 тысяч жителей.
Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Волгоград и Екатеринбург.
Москва оказалась лишь на одиннадцатом месте — в столице России насчитывается в среднем лишь 85 ресторанов, кафе, баров, пабов и других заведений общественного питания на каждые 100 тысяч жителей города.