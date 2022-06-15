Бишкек, , 18:16 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение инициированный группой депутатов проект поправок в закон «Об образовании», предлагающий внедрить единую школьную форму.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Авторы законодательной инициативы утверждают, что введение единой формы в общеобразовательных учреждениях будет способствовать росту дисциплины и повышению успеваемости среди учащихся, а также позволит уравнять социальное положение семей с разными доходами.

«Форма — это стиль одежды, которая создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий. Дети из менее богатых семей не будут чувствовать комплексы по поводу своего внешнего вида, потому что все выглядят одинаково», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

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