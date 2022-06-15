Смоленск, 15 июня 2022, 18:06 — REGNUM В Смоленской области сотрудники УФСБ изъяли крупную партию наркотиков у 30-летнего иностранца. Об этом 15 июня сообщает в пресс-релизе УФСБ по Смоленской области.
Согласно выводам экспертов, в изъятой у иностранца таре «находилась смесь, содержащая синтетический наркотик». Масса наркотика составила 110 кг — особо крупный размер.
Дело 30-летнего иностранца переквалифицировал следственный отдел ведомства. Ему грозит пожизненное лишение свободы за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере.
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