Смоленск, 15 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Смоленской области сотрудники УФСБ изъяли крупную партию наркотиков у 30-летнего иностранца. Об этом 15 июня сообщает в пресс-релизе УФСБ по Смоленской области.

Https://32. мвд. рф/ Изъятые наркотики

Согласно выводам экспертов, в изъятой у иностранца таре «находилась смесь, содержащая синтетический наркотик». Масса наркотика составила 110 кг — особо крупный размер.

Дело 30-летнего иностранца переквалифицировал следственный отдел ведомства. Ему грозит пожизненное лишение свободы за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере.