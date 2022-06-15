Бишкек, 15 июня, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Киргизии осужденные за коррупцию, хищения и другие экономические преступления граждане отбывают наказание в тюрьмах вместе с террористами и экстремистами. Об этом заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании республиканского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам народного избранника, в Саудовской Аравии и некоторых странах Евросоюза коррупционеры и мошенники сидят отдельно от других преступников, и при этом государство создаёт им условия для работы и возмещения нанесенного ущерба.

Парламентарий предложил устанавливать в тюремные камеры осужденных за экономические преступления компьютеры с доступом в интернет и предоставить им телефоны — чтобы они тоже могли выплачивать нанесённый ими ущерб.

В ответ на это заместитель председателя госслужбы исполнения наказаний Кемель Садыков сообщил, что граждане, которых осудили по экономическим статьям, сидят отдельно от лиц, совершивших особо тяжкие преступления.

Говоря об обеспечении заключённых компьютерами, мобильными или стационарными телефонами, а также доступом в интернет, высокопоставленный представитель ГСИН отметил, что закон запрещает создавать такие условия отбывания наказания в тюрьмах.