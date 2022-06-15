Лондон, 15 июня, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Лондон передал Киеву вопрос дальнейшей судьбы приговорённых в ДНР к смертной казни британских наемников, сообщил 15 июня посол России в Британии Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Эйден Эйслин. Гражданин Великобритании. Наемник в составе вооруженных сил Украины

По его словам, такое решение было принято по причине принципиального нежелания Лондона вступать в контакт с ДНР либо обращаться к России с просьбой решить данный вопрос.

«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», — сказал Келин.

«Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов», — добавил российский дипломат.

Однако британские власти не обращаются к России, «поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать».

Напомним, двое британских наемников были взяты в плен в Мариуполе вместе с боевиками нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).