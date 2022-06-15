Бишкек, , 18:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали двоих граждан Таджикистана с крупной партией тяжёлых наркотиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики сегодня, 15 июня.

В наручниках K1news.ru

По данным ведомства, один из задержанных является организатором транснациональной преступной группировки, занимающейся транзитом наркотиков из Таджикистана через Киргизию и последующим сбытом в Казахстане.

Второй задержанный — сотрудник МВД Таджикистана в звании старшего сержанта милиции.

Из незаконного оборота изъяты свыше 33,2 кг тяжёлых наркотиков афганского происхождения.

Задержанных поместили в следственный изолятор. Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта».

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.