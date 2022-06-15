Москва, , 18:08 — REGNUM Известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал новый видеоклип под названием «Верю В Тебя». Об этом сообщил портал The Flow 15 июня.

Василий Михайлович Вакуленко (Баста) Gazgolder

В представленном ролике музыкант затронул тему взаимоотношений между отцом и ребёнком, записав послание для собственной дочери Марии. Стоит отметить, что одну из ролей в клипе также исполнила дочь Басты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Баста может стать новым ведущим «Вечернего Урганта». По словам рэпера, в настоящий момент он проходит кастинг на соответствующую должность.

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