Москва, 15 июня, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал новый видеоклип под названием «Верю В Тебя». Об этом сообщил портал The Flow 15 июня.

Gazgolder Василий Михайлович Вакуленко (Баста)

В представленном ролике музыкант затронул тему взаимоотношений между отцом и ребёнком, записав послание для собственной дочери Марии. Стоит отметить, что одну из ролей в клипе также исполнила дочь Басты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Баста может стать новым ведущим «Вечернего Урганта». По словам рэпера, в настоящий момент он проходит кастинг на соответствующую должность.